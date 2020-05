Amici, Elodie compleanno: la cantante compie 30 anni

Elodie compleanno 2020 – Data importante oggi per la cantante Elodie che spegne le candeline ed entra nel club degli enta! Trent’anni e non dimostrarli, bella e sorridente, ha tentato la fortuna a X-Factor nel 2009. Il suo successo arriva con la partecipazione ad Amici, dove seppur arriva seconda riesce ad ottenere il premio della critica e da lì in poi la sua carriera è tutta in ascesa.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con Tutta colpa mia e si posiziona ottava. La fidanzata di Marracash, ex di Lele Esposito, quest’anno decide di calcare nuovamente il palco dell’Ariston con il brano Andromeda e si classifica al settimo posto.

Elodie compie 30 anni: la fidanzata di Marracash festeggia il suo compleanno

Elodie compleanno 2020 dei 30 anni

Oggi, 3 maggio, la cantante compie 30 anni. Qualche giorno fa la cantante di Amici annuncia l’uscita del video del brano Diamanti ft. Ernia, pubblicando un bellissimo scatto in bianco e nero su Instagram.

I fan commentano con like e messaggi. “Qui assomigli a Beyoncé”, “Nella sua semplicità è stupenda e lo sei anche tu. Grazie per questa stupenda sorpresa, domenica è il tuo compleanno, non vedo l’ora, spero ti piaccia quello che ti ho scritto“, “Ci hai fatto tu il regalo per il tuo compleanno in anticipo e non noi”.

Anche la cantante salentina Emma Marrone, tramite le stories di Instagram ha fatto gli auguri di Buon Compleanno all’amica Elodie. E in attesa di scoprire se il fidanzato Marracash le dedicherà un post sui social, anche noi di GenteVip.it auguriamo un buon compleanno a Elodie.