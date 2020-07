Dopo essere stata scartata dai palinsesti Rai, Simona Ventura valuta un possibile ritorno a Mediaset e incontra Alfonso Signorini

Tradita dalla Rai, Simona Ventura potrebbe tornare a farsi vedere in Mediaset. Super Simo, infatti, sarà la grande assente della programmazione 2020/2021 della televisione di Stato, nonostante si sia offerta di andare in onda con Settimana Ventura quasi a costo zero. Pertanto, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice prevede di incontrare Alfonso Signorini per riconsiderare la Mediaset.

La Ventura e Signorini? Cosa bolle in pentola?

Super Simo, oltre a non vedersi riproporre Settimana Ventura, è stata tagliata fuori anche da The Voice. A tal proposito, come scrive TVBlog, la conduttrice potrebbe tornare a Mediaset. “All’indomani della presentazione dei palinsesti che non hanno soddisfatto per nulla SuperSimo, Blogo apprende che sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro tra la conduttrice e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Per parlare di cosa nello specifico al momento non è dato sapere“.

Simona Ventura al Grande Fratello Vip?

Quindi non è chiaro l’oggetto del colloquio tra Simona Ventura e Alfonso Signorini. ‘unica cosa sicura, al momento, è il suo probabile ritorno a Mediaset dopo la deludente programmazione Rai 2020/2021. Ma qualcosa si può ancora immaginare, infatti, l’unico progetto televisivo in cui è impegnato il direttore di Chi per adesso è solo il Grande Fratello Vip (nel pieno dei preparativi). Vedremo la conduttrice all’interno della casa più spiata d’Italia? E se si, in che ruolo?