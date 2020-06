Domenica In è una trasmissione dove si parla di grandi artisti e si festeggiano anche i compleanni in diretta

Gianna Nannini ha esplicitamente affermato durante la puntata di Domenica In, che ci teneva particolarmente a festeggiare il suo compleanno con Mara Venier, rinunciando così ad altri inviti . Tante interviste ai vip più disparati del mondo dello spettacolo e della tv sono quelle trasmesse dalla famosa Domenica In.

Oggi in particolare tra i protagonisti una grande cantante della musica italiana, Gianna Nannini che ha emozionato ancora il pubblico con la sua voce e la sua vita. Oggi ha compiuto “appena”66 anni!

La rocker Gianna Nannini a Domenica In da Mara Venier in apertura rivela: "Sono qui per condividere il mio compleanno con tutti voi!". Tra le esibizioni di rilievo, sicuramente c'è quella del concerto del Primo Maggio, in una Milano deserta: una performance straordinaria sulle Terrazze Martini, con pianoforte e voce, che si concludeva con un abbraccio dall'alto alla città.

Mara, coinvolta emotivamente, ha rivelato: “Io mi emoziono sempre con te, non so come fai, ma riesci davvero sempre a commuovermi. In questa immagine dell’abbraccio non c’è solo Milano, c’è tutta l’Italia dentro. Continuando a percorrere la vita televisiva di Gianna non poteva mancare la sua dichiarazione e ammirazione su Domenico Modugno.

Gianna Nannini: “Quando avevo quattro anni ho visto Domenico Modugno cantare…”

Quando avevo quattro anni ho visto Domenico Modugno cantare: lui spalancava le braccia, lo guardavo e spalancavo le braccia anche io. Ero incantata! È stato lui a darmi il via perché da lì ho cominciato a pensare seriamente che cantare era la mia strada.

E ancora, tra le varie esperienze, quella magica con Michelangelo Antonioni, che ha girato il videoclip del brano Fotoromanza: