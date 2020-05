Vediamo la data ufficiale di quando inizia «Amici Speciali»

Amici Speciali 2020 – Il programma di Maria De Filippi è pronto e sta per iniziare. Ufficializzato il cast completo, la giuria e la data di quando inizia Amici Speciali. Maria De Filippi, ha voluto realizzare questa maratona artistica, in collaborazione con Tim, per sostenere l’Italia devastata dal Coronavirus. Quattro grandi puntate all’insegna della solidarietà e anche del divertimento.

Vediamo la giuria da chi sarà formata: Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti e Eleonora Abbagnato. Dopo aver visto i nomi della giuria speciale, andiamo a scoprire il cast completo a partire dai ballerini, ai cantanti e a chi è stata affidata la coreografia.

Vediamo il cast e la data di inizio dello show Amici Speciali

Amici Speciali 2020

Ecco quando inizia il programma televisivo tanto atteso. Amici in special edition, va in onda il 15 maggio su Canale 5. Dunque avrà inizio la tanto attesa gara fra i dodici big, 7 cantanti e 5 ballerini, che si sfideranno, in quattro puntate per raccogliere i fondi da destinare alla Protezione Civile. Il Direttore artistico dello show di Amici special edition sarà l’amatissimo coreografo Giuliano Peparini.

Vediamo chi sono i ballerini di Amici Speciali

Maria De Filippi, per la maratona, ha scelto una squadra di veri “Big”. Dodici saranno i concorrenti che si sfideranno: sono cinque ballerini e sette cantanti. Fra i ballerini ritroviamo: Andreas, Javier, Alessio Gaudino, Umberto e Gabriele.

I cantanti in gara di Amici Speciali

Vediamo i cantanti in gara che si sfideranno per la vittoria finale: Irama, la vincitrice di Amici 19 Gaia Gozzi, Michele Bravi, The Kolors, Giordana, Alberto Urso e Random. Quest’ultimo, ricordiamo che non fa parte della scuola di Amici, entra nel cast per meriti professionali.

Doveroso sottolineare, che in occasione della maratona su Canale 5, Stash dei The Kolors, toglierà gli abiti da professore e indosserà nuovamente quelli da concorrente. I ragazzi di Amici, con questa gara vogliono unire le loro forze per dimostrare che tutti uniti possiamo farcela ad uscire da questo incubo.