Stash ad Amici Speciali: arriva in finale ma rinuncia lasciando tutti a bocca aperta – ecco perché

Stash Amici Speciali – Il frontman dei The Kolors, con un video pubblicato su Facebook, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan: Stash e i The Kolors hanno deciso di rinunciare alla finale di Amici Speciali. La maratona benefica di Canale 5, volta a dare il suo contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus, manderà in onda la sua ultima puntata venerdì 5 giugno.

Tra i finalisti sono rimasti: Stash e i The Kolors, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama. Ma la decisione di Stash di uscire dal talent show ha completamente ribaltato le aspettative del pubblico. Ciò significa che per gli eliminati non è detta l’ultima parola, pare, infatti, che ci sarà un ripescaggio. Ma perchè Stash lascia Amici Speciali?

Stash Amici Speciali: rinuncia alla finale – imprevisto o tutto organizzato?

I motivi della rinuncia spiegati da Stash: “di opportunità ne ho avute tante…”

Il frontman dei The Kolors ha voluto dare l’annuncio ai suoi spettatori in prima persona, servendosi di un video pubblicato su Facebook. Nella sua lunga dichiarazione, il vincitore di Amici 2015 parla anche a nome della sua band. “Mi sono sentito di rinunciare al posto di finalista fin da subito“, spiega il giovane cantautore. La decisione di Stash di rinunciare alla finale di Amici Speciali è stata quindi maturata insieme al suo gruppo già dalla prima puntata, nel caso in cui sarebbero approdati alla finalissima. Ma non è chiaro se la produzione e Maria De Filippi ne fossero già al corrente. Poi il cantante aggiunge: “Seppur simbolico quel trofeo è pur sempre una opportunità e io di opportunità ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da 2 anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi io li ho visti crescere, li ho interrogati“.

Rinuncia The Kolors COMUNICAZIONE UFFICIALE: i The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti! Chi prenderà il loro posto? #AmiciSpeciali Publiée par Amici di Maria De Filippi sur Mercredi 3 juin 2020

I The Kolors propongono il ripescaggio? Colpo di scena o piano studiato per rimediare al flop?

I finalisti, a questo punto, sono diventati tre. Non è ancora chiara la decisione che prenderanno gli autori del talent show. Ma Stash, nello stesso video, ha lanciato una proposta: “A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti“. Tutto fa pensare al ripescaggio. Pertanto, i tre finalisti dovranno scegliere una persona da ripescare tra: Alberto Urso, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Javier Rojas, Random o Umberto Gaudino. Chi prenderà il posto di Stash nella finalissima di Amici Speciali? Sicuramente questo risvolto terrà i telespettatori attaccati allo schermo, motivo di gioia per i produttori della maratona benefica dopo il flop delle precedenti puntate. Un vero e proprio colpo di scena a cui (forse) neanche gli autori avevano pensato? O si tratta di un piano studiato ad arte dalla produzione?