Amici Speciali, puntata 15 maggio 2020 il vincitore è Alessio Gaudino

Amici Speciali, la prima puntata la vince Alessio Gaudino della squadra Bianca

Ieri 15 maggio 2020 è iniziato il nuovo format Amici Speciali. La prima puntata è stata presentata da Maria De Filippi, giuria Sabrina Ferilli Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Grande assente della prima serata è Eleonora Abbagnato, ma sarà presente nelle prossime tre puntate.

Il talent show Amici Speciali di Maria De Filippi oltre alla bella serata ha regalo emozioni, sorprese poche. La qualità è altissima, tranne che in un caso opinabilissimo. Come ha dichiarato Maurizio Costanzo, ci sono giovani che hanno bisogno di visibilità. E aggiungiamo noi anche di tecnica. Come noto, le case discografiche la fanno da padrone.

Nella puntata di ieri oltre ad un bello show televisivo abbiamo assistito anche a gare senza verve, senza mordente, gare edulcorate dal solidale che comunque ha visto la prima vittoria della squadra bianca e del ballerino Alessio Gaudino. Note, Gerry Scotti si è commosso spesso dalle esibizioni degli “sfidanti” e sulle note di pezzi memorabili, non trattiene la lacrima. Bella cosa.

Squadra Bianca

Giordana Angi – Random – Michele Bravi – Gaia Gozzi – Andreas – Alessio Gaudino

Squadra Blu

Irama – The Kolors – Alberto Urso – Umberto Gaudino – Gabriele – Javier Rojas

Prima Gara di Amici Speciali

Andreas se la vede con i The Kolors – Andreas balla il pezzo di Michael Jackson: Thriller. I The Kolors cantano il famoso brano dei The Beatles: Come together

Michele Bravi trova il ballerino Gabriele Esposito – Michele Bravi canta Il diario degli errori. Gabriele Esposito balla “Toy Soldier” di Britney Spears

Gaia Gozzi non pervenuta canta contro Alberto Urso – Gaia “canta” il brano di Sergio Mendes: Mas que nada. Alberto Urso interpreta canta lo storico brano del 1970 di Elton John: Your Song

Lo spareggio Magic Ball – Andreas balla Le Quattro Stagioni di Vivaldi. I The Kolors cantano un pezzo (arrangiato) memorabile di Phil Collins: In the air tonight. Qui Beppe Vecchio non è concorde con Maria per il confronto fuori luogo, tra Vivaldi e il pezzo dell’album Face Value del mito Phil.

La gara è vinta dalla squadra blu. Premio: 30 mila tamponi ai medici. Il campione di squadra è Stash dei The Kolors.

Seconda Gara

Giordana Angi pesca il ballerino Umberto Gaudino – Umberto Urso intona la colonna sonora del film: La dolce vita e fa infervorare Sabrina Ferilli che abbozza un Mambo insieme allo stesso. Giordana, tonalità incredibile, canta il celebre pezzo di Lady Gaga: I’ll Never Love Again.

Irama gareggia contro il ballerino Alessio – Irama vola sulle con: La ragazza con il cuore di latta. Bella esibizione di Alessio Gaudino sulle note di Toxic.

Random se la vede con Javier Rojas – Parte Random emozionatissimo canta il pezzo che lo ha portato al successo: Chiasso. Javier molto molto pesante e fuori tempo balla: What a wonderful world.

Allo spareggio Magic Ball – Giordana contro Irama (scontro tra titani). Giordana inizia per prima e canta: La vita. Irama canta i lpezzo del gruppo USA Imagine Dragons: Radioactive.

La seconda gara è vinta dalla squadra bianca – Premio Gara: Rimborso spese per i medici. Vince la seconda Gara il ballerino Alessio Gaudino

Terza Gara

Alessio Gaudino è destinato e incontra i The Kolors – Alessio balla improvvisa su Innocenti evasioni del mito della musica italiana, l’indimenticabile Lucio Battisti. Poi ri-balla un pezzo di Lauri Pausini e Biagio Antonacci: Coraggio di andare. I The Kolors cantano un loro inedito: Non è vero.

Andreas se la gioca con Giordana – inizia Andreas che balla il pezzo famoso di Beyonce: Haunted. filippo, Irama canta il suo nuovo inedito: Mediterranea.

E’ la volta di Giordana contro Alberto Urso – Giordana canta il suo inedito: Amami. Seguita da Alberto, anche lui porta un suo inedito: Quando quando quando.

Michele trova il ballerino Umberto – Michele Bravi canta il suo inedito: La vita breve dei coriandoli. Umberto balla The dirty boogie.

Gaia canta contro l’amico Javier – Gaia Gozzi canta sul suo brano Chega. Rojas balla: Bolero.

Random VS Gabriele Esposito – Random ha cantato un pezzo di Ultimo: Pianeti e Gabriele Esposito balla brani improvvisati.

Vince la squadra dei bianchi – Premio: Rimborso per operatori sanitari.

la terza Gara è vinta Michele Bravi

Sommario delle gare vinte

La prima gara è vinta dalla squadra blu. La seconda gara e la terza sono state vinte dalla squadra bianca. I campioni delle gare: The Kolors, Alessio Gaudino, Michele Bravi.

Michele Bravi, Stash e Alessio Gaudino sono i tre campioni. Alessio Gaudino vince la prima puntata di Amici Speciali.