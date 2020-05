Mediterranea il nuovo tormentone estivo targato Irama

Irama, Filippo Maria Fanti con il suo nuovo singolo Mediterranea, sta già spopolando sul web. La canzone ha tutti i requisiti per diventare il prossimo tormentone estivo. L’estate 2020 è ancora un grande punto interrogativo. Nonostante le spiagge stiano cominciando a popolarsi, molti italiani hanno già deciso che quest’anno rinunceranno alle vacanze.

Ma a tener loto compagnia ci sarà l’allegria della musica di Irama. Egli, con il brano Mediterranea, è pronto a portare una ventata di estate nelle case degli italiani.

Mediterranea di Irama scala già le classifiche

Irama ha presentato il brano musicale durante una puntata di Amici Speciali. Il cantante, che è uno dei finalisti della maratona benefica voluta da Maria De Filippi, ha fatto ballare l’Italia durante la performance del sui nuovo singolo. Il brano, disponibile sulle piattaforme musicali già dal 5 maggio, è già primo in classifica su Spotify, iTunes e Apple Music.

È quinto Nella classifica di Shazam e tra le topo 20 nelle classifiche radio. Su YouTube, dopo solo una settimana dall’uscita, Mediterranea ha già superato i 3 milioni e mezzo di visualizzazioni e sta raggiungendo i 60 mila Mi Piace. Inoltre, è N°1 della classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK diffusa venerdì 29 maggio).

Irama volerà in Spagna

Il ritmo latineggiante di Mediterranea dimostra ancora una volta l’eclettismo di Irama. “Gli occhi che rincorrono un bagliore in mezzo a una via” è uno dei primi versi del nuovo singolo cantautore che mira al profondo desiderio di rinascita comune a tutti Italia.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il brano del giovane cantautore sia destinato ad oltrepassare i confini nazionali. Pare che sia in lavorazione anche una versione di Mediterranea in lingua spagnola, pronta a spopolare anche sul mercato latino.