Amici Speciali e il flop della seconda puntata, la padrona di casa Maria De Filippi cambia rotta: le novità della terza puntata

Amici Speciali 2020, ascolti tv a picco! Il destino del talent show a scopo benefico rischia il fallimento per il crollo degli ascolti. A tal proposito, la conduttrice Maria De Filippi prende una decisione drastica. Amici Speciali aveva registrato alla prima puntata 3.875.000 telespettatori e il 20,81% di share.

Ma gli ascolti sono improvvisamente crollati al 16,1% di share e 3.042.000 telespettatori. Quale sarà la sorte della maratona benefica di Canale 5? Ecco cosa ha deciso Maria De Filippi.

Le novità della terza puntata alzeranno share?

Amici Speciali fa flop nella seconda puntata, Maria De Filippi corre ai ripari

Dopo il successo della prima puntata, Amici Speciali è stato battuto al secondo appuntamento del dalla replica di Felicia Impastato su Rai1. I telespettatori hanno preferito l’interpretazione di Lunetta Savino alle esibizioni degli artisti scelti da Maria De Filippi. Inoltre, pare che il talent sia stato al centro di non poche critiche a causa dello scherzo dell’arresto di Sabrina Ferilli. A ciò si aggiungono le lamentele dei telespettatori secondo i quali il programma non da abbastanza spazio alle esibizioni degli artisti.

Sta di fatto che questo malcontento ha ridotto lo share di Amici Speciali al 16,1% e ha causato la perdita di quasi 800.000 spettatori. A questo punto, Maria De Filippi tira fuori l’asso dalla manica: per creare più suspense ha deciso di introdurre le gare a eliminazione a partire dalla terza puntata che andrà in onda il 29 maggio.

Solo 4 artisti approderanno alla puntata finale di Amici Speciali

Stando alle dichiarazioni di Maria De Filippi, il cambio di rotta di Amici Speciali dovrebbe essere decisivo per la sorte del programma. Infatti, oltre a decretare il campione della puntata, ad ogni appuntamento ci sara l’eliminazione di alcuni concorrenti. La terza puntata, che andrà in onda il 29 maggio su Canale 5, vedrà l’eliminazione di 8 concorrenti. La puntata finale, che andrà in onda il 5 maggio vedrà la partecipazione di soli 4 concorrenti, tra i quali si decreterà il vincitore del talent.

Stando ai risvolti delle puntate precedenti, il pubblico sembra concedere ottime speranze al giovanissimo rapper Random. Egli si è già aggiudicato ben 2 dischi di platino per il suo singolo Chiasso e si è già guadagnato il consenso del pubblico di Amici. Potrebbe essere lui il vincitore finale? Per saperlo basta rimanere incollati allo schermo ogni venerdì sera su Canale 5