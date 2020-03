La decisione di Mediaset su Amici Serale, anticipazioni e le ultime novità sul talent

Amici Serale 2020 anticipazioni di oggi 13 marzo – Emergenza Coronavirus in casa Mediaset. Vediamo le news e le anticipazioni, le novità del format e gli ultimi aggiornamenti sulla messa in onda dei programmi televisivi, sospesi: Le Iene, Verissimo, La Repubblica delle Donne e Domenica Live. Mentre i programmi televisivi che al momento rimarranno in onda, sono: Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque. Questa la decisione di Mediaset per il talent show Amici di Maria De Filippi.

Oggi venerdì 13 marzo 2020, andrà in onda la terza puntata di Amici. Vediamo le novità e la decisione presa Maria De Filippi sul suo talent show in merito all’emergenza da coronavirus: ancora senza pubblico in studio. Nella puntata del serale di questa stasera 13 marzo, non ci saranno ospiti ne duetti. Questa settimana ai cantanti di Amici sono stati assegnati dei brani da preparare per il serale.

Oggi 13 marzo è l’ultimo giorno in cui il Serale di Amici andrà in onda il venerdì. Dalla prossima settimana il talent show di Maria De Filippi anfrà in onda il sabato sera al posto di C’è Posta Per Te.