Alberto Matano da mezzobusto de TG1 a conduttore, il sogno ambizioso è avere la stessa carriera televisiva come Massimo Giletti

La Vita in Diretta: Alberto Matano classe 1972 calabrese di origine, mezzobusto del Tg1, inizia la sua carriera con il radio giornale per poi passare al Tg in tv. Nel 2017 esordisce come conduttore e autore in “Sono Innocente” docu-film basato sulle storie delle persone arrestate ingiustamente. Da qui la sua carriera prende un risvolto diverso, da giornalista a conduttore. Nel 2018 pubblica il suo primo libro “Innocenti – Vite Segnate dall’Ingiustizia” dove approfondisce alcune storie trattate nel programma sopra menzionato “Sono Innocente”.

Nel 2019 ha avuto la fortuna di essere affiancato dalla più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini. Nella co-conduzione del rotocalco “La Vita in Diretta” raggiunge il successo grazie alla presenza della storica conduttrice Rai. Come ricorderete senz’altro, negli ultimi due mesi i due conduttori sono stati più volte al centro dei gossip per via della riconferma o meno della conduzione appunto de “La Vita in diretta“.

Alberto Matano prima La Vita in Diretta e poi sogna una carriera alla Massimo Giletti

Fonti molto vicine al giornalista lasciano trapelare il sogno chiuso nel cassetto di Alberto Matano, prima la conduzione del programma tv pomeridiano su Rai 1, poi un programma tutto suo, in stile televisivo Massimo Giletti.

Il giornalista sembra desiderare un programma televisivo come l’Arena, oppure percorrere la strada di Lamberto Sposini, che come noto ha fatto innamorare milioni telespettatori italiani con la sua storica conduzione. Insomma Alberto Matano per la sua carriera televisiva sembra proprio essere disposto a grandi sacrifici!