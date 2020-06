Juve-Milan: semifinale Coppa Italia segna la ripartenza del calcio

Juve-Milan: semifinale di ritorno Coppa Italia segna la ripartenza del calcio

Notizie Ultima Ora – Stasera riparte ufficialmente il calcio. Dopo quasi cento giorni, lo sport più amato dagli italiani ritorna con la tanto attesa semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il calcio non poteva non ricominciare con un match come quello Juve-Milan, conclusosi all’andata in parità 1-1. Tutti sono a conoscenza della storica rivalità tra la squadra milanese e quella torinese. Quindi, dopo tre mesi di astinenza da goal, i tifosi saranno tutti incollati alla TV.

Calcio d’inizio alle 21

L’incontro andrà in onda oggi, 12 giugno, in diretta su Rai1 alle ore 21, anticipato da un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19. . Invece, dalle 19.30 su Raisport+HD ci sarà un ampio prepartita. Il direttore di gara sarà Daniele Orsato. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro. A bordo campo durante Juve-Milan Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. La diretta avverrà da due studi: uno allo Juventus Stadium con Luca De Capitani e Domenico Marocchino. Un altro a Saxa Rubra, con Simona Rolandi, Enrico Varriale, Gianfranco Teotino, Paolo Rossi e Tiziano Pieri. Dal punto di vista tattico ci sarà il commento di Dario Di Gennaro.

Niente supplementari in caso di parità

La nuova stagione vedrà per ogni incontro una nuova regola, al fine di evitare un sovraccarico di fatica degli atleti, che sono stati fermi dagli allenamenti per circa tre mesi. Si tratta dei tempi supplementari, i quali sono stati eliminati momentaneamente. In caso di parità si passerà direttamente ai rigori. Invece per quanto riguarda la semifinale di ritorno che vedrà l’incontro Napoli-Inter, andrà in onda domani, 13 giugno, sempre in diretta Rai 1.