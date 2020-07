Continua il “botta e risposta” fra i due ex colleghi e conduttori: Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. A parlare stavolta è Matilde Brandi.

Interminabile la diatriba fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli dopo l’addio avvenuto due anni fà. I due ex colleghi e conduttori continuano a scambiarsi frecciatine pungenti sui social. Intervistata da Super Guida Tv Matilde Brandi dice la sua dopo esser stata chiamata in causa dalla Volpe per l’esperienza avuta con Giancarlo Magalli, e dichiara:”Con Giancarlo mi sono divertita da morire perché è un po’ tagliente”. Nel corso dell’intervista sempre per il succitato giornale, la Brandi ha fatto anche chiarezza anche sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello dichiarando:” Sono anni che girano queste voci.. Se mi chiamano, ben venga.”

Matilde Brandi sulla vicenda Volpe Magalli: “La ragione sta nel mezzo“

Continuando poi l’intervista ed entrando nel vivo dell’argomento sui due conduttori la Brandi ha dichiarato: “Non voglio entrare in merito alla questione perché stimo sia Adriana che Giancarlo. Quando si litiga la ragione sta sempre nel mezzo”. Conclude poi l’intervista confessando il suo desiderio di ritornare a Tale e Quale Show asserendo:”Bisognerebbe avere una seconda occasione per tutte le cose. Sono molto autocritica..Rifarei Tale e quale show con un’altra testa”.