Lo stato di salute di Matilda.

Oggi Chiara Ferragni parla del primo trattamento di radioterapia per sconfiggere il tumore Matilda. La cagnolina sembra più forte di prima. Le sedute si svolgono in Svizzera, a Zurigo, come avevano anticipato nei giorni scorsi. “Mati è tornata da Zurigo (dove ha avuto tutte le sue visite oggi per la radioterapia) e si sente bene. La riporteremo domenica per iniziare i trattamenti di radioterapia lunedì e siamo certi che diventerà una guerriera”, aveva affermato Chiara!

Le dichiarazioni di Chiara e Fedez sulla loro cagnolina

Il 5 luglio, Chiara Ferragni aveva scritto in un post: “A Zurigo per la mia piccola Matilda. Domani inizierà la radioterapia in una delle migliori cliniche oncologiche per cani e rimarrà in Svizzera per 10 giorni fino alla fine del trattamento. Speriamo che funzioni e fermi la crescita del cancro al cervello (potrebbe anche diminuire di dimensioni). Tenetela nei vostri pensieri“. Anche il rapper aveva condiviso una foto insieme alla moglie e al cane e aveva fatto sapere: “Domani Mati inizierà la radioterapia. Mandateci energie positive“.

Gli aggiornamenti su Matilda

Il 6 luglio, La Ferragni svela “La nostra bambina @matildaferragni ha ricevuto il suo primo trattamento di radioterapia e deve fare altri 9 in queste due settimane successive sperando di eliminare questo tumore dal suo corpo. Adoriamo i dottori e la clinica, quindi speriamo che vada tutto bene”.