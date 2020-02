Il trono classico di Uomini e Donne stenta a decollare. La versione over, continua a restare senza ombra di dubbio, la più seguita. I protagonisti del trono “giovane” sembrano finti, strutturati, truccati come se dovessero interpretare un personaggio che non li rispecchia o comunque esagerato. Uno di questi è Daniele Dal Moro, nuovo tronista del trono classico. Il ragazzo sembra comandare le sue corteggiatrici a suon di bacchetta, ma non sembra nutrire interesse verso qualcuna in particolare.

Uomini e Donne 2020: il tronista Daniele Dal Moro, troverà la sua dolce metà?

Daniele Dal Moro, tronista Uomini e Donne

Ma Dal Moro chi è realmente: il sensibile o l’egocentrico pieno di sé?

Uomini e Donne 2020 – L’unica alla quale al momento Daniele Dal Moro sembra essere interessato è Angelica. Il tronista è uscito nuovamente con la corteggiatrice che potrebbe essere tra le favorite. Soprattutto dopo l’eliminazione di Ginevra, ora corteggiatrice di Carlo Pietropoli.

Chi è Daniele Dal Moro? Classe 1990 è nato e vive a Verona. Lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, con un suo amico, ha intrapreso un’attività nel campo finanziario. Determinato ed esuberante, si definisce un ragazzo sensibile e un po’ egocentrico. Appassionato di fitness e videogame. Lo scorso anno, ha preso parte al Grande Fratello 16. Uscito dalla casa, ha vissuto una breve storia con la vincitrice Martina Nasoni. Riuscirà a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne?