Chi è Alessandro Florenzi?

Alessandro Florenzi nasce a Roma l’11 marzo 1991 cresce come giocatore nel settore giovanile della Roma e dopo una breve trasferta nel Crotone, come giocatore, ritorna a giocare per la Roma. Il calciatore è tornato da qualche mese nella Capitale, dopo aver passato la seconda metà della stagione in prestito al Valencia.

Che tipo di caratteristiche ha questo calciatore?

Considerato uno dei maggiori talenti italiani della sua generazione, è un calciatore molto duttile, la velocità è sicuramente tra le sue doti migliori. Tra settore giovanile e prima squadra ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo a tre e a quattro. Nel Crotone, in Serie B, e nella stagioni alla Roma, è stato spesso impiegato nel ruolo di terzino destro, anche se l’allenatore Rudi Garcia inizialmente lo ha utilizzato nel ruolo di esterno destro d’attacco.È dotato di resistenza fisica e determinazione.

Alessandro Florenzi e il suo futuro, per quale squadra giocherà?

Il terzino destro non è più la prima scelta di Fonseca!

Alessandro Florenzi cambierà ancora squadra di calcio? Ebbene si! Il terzino destro non è più la prima scelta di Fonseca!Anche lui cerca una sistemazione. Come scrive Mario Giunta di Sky Sport, la Roma ha avuto dei contatti con l’Everton per l’ex Capitano giallorosso.Sembra che Florenzi sia una delle richieste di Ancelotti, tuttavia solo nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più…Suspance!