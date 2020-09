Referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari in Italia

Referendum 2020 News, le ultime notizie sul taglio dei parlamentari. Ieri 20 e oggi 21 settembre 2020 si è votato per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Dal Ministero dell’Interno i dati dell’affluenza definitiva è pari al 53,84% dei votanti aventi diritto al voto. I dati riportati in percentuale non sono definitivi. La vittoria del Sì potrebbe variare di qualche punto percentuale alla fine dei seggi scrutinati.

I seggi per il referendum sul taglio dei Parlamentari, amministrative e regionali si sono chiusi alle ore 15:00

Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari: il Sì ottiene il 70% dei voti

Referendum News, ultime notizie. Il risultato finale del referendum costituzionale in Italia sul taglio al numero dei parlamentari è quasi finito. L’esito è scontato. Come riporta Rai News, sono state scrutinate 57.958 sezioni sulle 61.622 totali. I dati del Viminale danno il sì al 69,55% e il No al 30,45% dei voti.

Referendum 2020: si profila una vittoria per il Sì anche nelle sezioni Estero

News, ultime notizie sul Referendum. Si profila una vittoria per il Sì anche nelle sezioni Estero in relazione al voto nel referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari: scrutinate 142 sezioni su 724. I dati del Viminale indicano il Sì oltre all’81,09% mentre il No si attesta al 18,91%.