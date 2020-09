Grande fratello news ultim’ora, tutti contro Fausto Leali: “Allora cosa devo fare con la canzone ‘Angeli negri’, la cancello?”

Grande fratello news ultim’ora. Perché Fausto Leali è stato gettato alla gogna mediatica a chi fa comodo? Basta vedere chi ha pubblicato per primo sul web per capire da pulpito arriva la predica. E’ vero, il cantante bresciano continua a collezionare gaffe nella casa del Grande Fratello Vip rischiando di nuovo l’espulsione dal reality per aver pronunciato una frase che non è passata inosservata ai maligni. Mentre parlava con altri concorrenti della Casa, Fausto Leali si è lasciato scappare la parola “negro”.

Sicuramente una parola poco carina, ma il cantante non l’ha pronunciata con cattiveria: “Ma dai smettila, nero è il colore, negro è la razza”. Per questo Fausto Leali è stato gettato alla gogna mediatica.

Grande fratello news ultim’ora. Il cantante si è corretto subito e ha chiarito con Enock Barwuah: ma più di qualcuno lo vogliono fuori dal Grande Fratello Vip

GF Vip 5, Fausto Leali alla gogna mediatica a chi fa comodo?

Grande fratello news ultim’ora. Il discorso è andato avanti e Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli, ha voluto mettere i puntini sulle “i”: “Però da casa ci guardano, non deve passare sta cosa del negro, sennò diventa una cosa comune”. Leali allora si è corretto: “Assolutamente gli uomini di colore sono i bianchi”.

Fausto Leali: “Allora cosa devo fare con la canzone ‘Angeli negri’, la cancello?”

Grande fratello news ultim’ora. Fausto Leali: “Allora cosa devo fare con la canzone ‘Angeli negri’, la cancello?” A quel punto nel dibattito si è inserita anche Patrizia De Blanck, che ha precisato, rivolta sempre a Leali: “Neri devi dire. Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini mo so c** tuoi”.

Leali replica: “La canzone è nata anni fa che colpa nel ho io…”. Quindi ha ripreso la parola Enock: “Ho capito cosa vuoi dire, ma e una parola che non deve essere detta, sennò la gente pensa che è normale, ma è non è normale perché se a me la dicono per strada mi dice quella cosa lì”.

Insomma sembra che non ci sia nulla da fare, la parola “negro” ha origini così antichi che persino le canzoni sono state contaminate da termini razzisti. Fausto Leali quanto durerà nella casa ancora? Restiamo a vedere…