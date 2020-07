Heros e Music Awards all’arena di Verona!

Heros vs Music Award – Quest’anno il Music Awards verrà condotto da Carlo Conti su Rai1! Lo spettacolo si svolgerà presso l’Arena di Verona. L’Arena di Verona tornerà a vivere nei prossimi mesi: doppiamente valorizzata, rappresenta il luogo scelto anche per un altro evento musicale: Heroes – Il futuro inizia adesso, il cui inizio è previsto per il 6 settembre.

Heroes: Si tratta il primo grande concerto italiano che si svolgerà interamente in live streaming a sostegno dei lavoratori della musica

Quanto durerà? Ben5 ore di musica live e 34 artisti si esibiranno durante questo evento rivoluzionario: in live streaming a pagamento, uno dei progetti più ambiziosi per il mondo della musica italiana.

Da chi è lanciato il progetto legato a Heroes?

Il progetto promosso da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, è in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano. Spotify è Music Streaming Partner di Heroes.

Gli artisti che hanno aderito al progetto:

Achille Lauro,

Afterhours ,

, Aiello ,

, Anna ,

, Brunori Sas ,

, Coez ,

, Coma Cose ,

, Diodato ,

, Elodie ,

, Eugenio in Via Di Gioia ,

, Fedez ,

, Frah Quintale ,

, FrancescaMichielin ,

, Franco126 ,

, Gaia ,

, Gazzelle ,

, Gemitaiz&Madman ,

, Ghali ,

, Levante ,

, Madame ,

, Mahmood ,

, Margherita Vicario ,

, Marlene Kuntz ,

, Marracash ,

, Nitro ,

, Pinguini Tattici Nucleari ,

, Priestess ,

, Random ,

, Salmo ,

, Shiva ,

, Subsonica,

Tommaso Paradiso ,

, Willie Peyote.

Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net, e tramite app mobile su A-LIVE.

Il ricavato di “Heroes” finirà nel Fondo“COVID-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia: artisti emergenti e lavoratori intermittenti, cuore pulsante e silenzioso dell’industria musicale. La raccolta filantropica generata dal progetto, prevede il versamento di una quota del 15% in favore dei lavoratori dello spettacolo precari dell’Arena di Verona. Per acquistare il biglietto? Collegatevi su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a 9,90 euro più 1 euro di commissione di servizio, per due biglietti fino al 31luglio. 9,90 per il singolo biglietto dal primo agosto.