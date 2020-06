Concerto Il Volo nuove date: Arena di Verona e Taormina 2020

Concerto Il Volo nuove date: Arena di Verona e Taormina

Concerto Il Volo nuove date. Quante speranze ci sono di rivedere in concerto Il Volo? Come sappiamo a causa della pandemia da Covid-19 anche il gruppo si trova costretto a posticipare i propri concerti estivi. Purtroppo è incredibile ma vero, le date all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina sono state rimandate.

La causa? Ovviamente il perdurare dello stato d’emergenza nazionale dovuto al Coronavirus. Vediamo quando ci sarà il Concerto de Il Volo.

Le nuove date del concerto all’Arena e al Teatro Antico di Taormina

In ogni caso su Instagram il trio ha annunciato così la notizia: “Finalmente possiamo comunicarvi le nuove date di quattro concerti a cui teniamo moltissimo: all’Arena e a Taormina, in due luoghi iconici per il nostro paese e per il Mondo intero”.

Si riparte e questo è l’importante, perchè un gruppo di cantanti come loro, senza pubblico è come un cielo senza stelle! Occorre tanta pazienza ma questo grande trio se la merita tutta, siete d’accordo? In ogni caso non serve disperarsi dal momento che i concerti sono stati semplicemente rimandati di un anno e i concerti annullati sono stati fissati nuovamente. Esultiamo nonostante il covid e la pandemia!

Le date dei concerti de Il Volo