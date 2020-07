All Together Now giunge alla finalissima, ecco il nome della vincitrice. Chi ha trionfato tra Daria Biancardi e Veronica Liberati?

Si conclude il game show All Together Now con la proclamazione della vincitrice. Il programma musicale di Canale 5, condotto con successo da Michelle Hunziker e J-Ax, giunge alla finalissima, la sfida è tra Daria Biancardi e Veronica Liberati. Chi ha avuto la meglio? La 41enne o la 27enne? Chi si porta a casa il monte premi?

La vittoria è di…

J-Ax, durante un’esibizione della cantante che ha vinto il game show, disse: “il microfono è la tua frusta, la voce è il tuo schiaffo”. Il rapper si riferiva a Daria Biancardi, che ad All Together Now supera di gran lunga la rivale Veronica Liberati, nonostante la sfida sia stata avvincente e piena di sorprese. Un bel traguardo per la cantante palermitana, che vinse anche il festival della musica italiana a New York. Nel frattempo, Michelle Hunziker E J-Ax hanno annunciato che è già in preparazione la terza stagione del game show.