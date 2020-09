Le rassicurazioni di Lucia Azzolina “Distribuite più di 135 milioni di mascherine”

Covid news oggi. Questione covid scuola. Lucia Azzolina scrive su Facebook rassicurando tutti gli italiani e gli studenti che saranno: “Distribuite più di 135 milioni di mascherine, unico paese al mondo. Ad oggi abbiamo distribuito più 135 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia. L’Italia è l’unico Paese a fornire mascherine e gel gratuitamente al personale scolastico, agli studenti e alle studentesse”.

I problemi sono stati veramente tutti risolti? Assolutamente NO. Molti ritornano in classe con l’incognita sciopero, esatto! Questo vale per circa due milioni di studenti italiani.

Covid news, scuola: difficoltà organizzative

Covid news oggi, scuola: mascherine e banchi mancano, proteste e scipoeri

Covid news oggi. In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e in buona parte della Sicilia ha suonato la campanella. Il tutto dopo che il rientro sui banchi era stato posticipato, rispetto al resto d’Italia, sia per difficoltà organizzative sia anche per evitare doppie sanificazioni nelle scuole sedi di seggi elettorali.

Covid news oggi, scuola: mancano i banchi e supplenti

Covid news oggi. La situazione è ormai evidente. Per quanto si voglia dare l’immagine di una nazione in grado di gestire tutti i problemi causati dal covid, non è proprio così.

Molti sindaci hanno dovuto posticipare ancora l’inizio dell’anno scolastico a causa della mancanza dei banchi, test sierologici, spazi e supplenti.

Covid news oggi, scuola: effetto disorganizzazione

Covid news oggi. Scioperi previsti per oggi: il personale dirigente, docente, Ata ed educativo aderente alle sigle Usb P-I Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola.

Sabato 26, invece, dalle ore 15,30 a Piazza del Popolo a Roma, è prevista invece una manifestazione indetta dal Comitato Priorità alla scuola alla quale parteciperanno Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.