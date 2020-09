“Covid e ricerca scientifica”, la reazione degli italiani durante la Pandemia

Covid news, una ricerca scientifica svela cosa pensiamo dei politici italiani in questo periodo

Covid news. “Covid e ricerca scientifica”, come hanno reagito le nazioni colpite dalla pandemia? Hanno saputo davvero fronteggiarla al meglio o no? Il Corona Virus è ancora in agguato. E’ probabilmente presto per tirare le somme di un buon o cattivo governo. Allo stato attuale è stata condotta una ricerca scientifica, come riportato dal giornale on-line Cor-sera, una sorta di «More in Common».

Si tratta di un gruppo di ricerca internazionale sui temi dei diritti civili e politici, che ha tentato di capire come le popolazioni in alcuni dei principali Paesi colpiti dal Covid percepiscono il proprio futuro.

Covid news: la ricerca ha messo in evidenza che in Italia, la popolazione è stata meno critica che in altri Paesi

Covid news. I sondaggi, condotti da YouGov e Kantar, riservano anche sorprese riguardo all’ Italia e non tutte negative. Gli italiani siano meno critici rispetto ad altre occasioni altre nel giudicare su come il governo e l’intero Paese hanno affrontato la prova anti-covid.

Diverso è per Olanda o Germania, ma meno negativa di quella che si afferma negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o in Francia.

Covid e ricerca scientifica, le statistiche sugli italiani emerse dalla ricerca sul covid

“Covid e ricerca scientifica”, la reazione degli italiani

Covid news. Il 54% degli italiani affermano che la gestione della crisi li fa sentire «orgogliosi» del loro Paese (il 60% fra chi ha più di 55 anni). Meno del 68% dei tedeschi, ma più del 39% di francesi e britannici e appena il 29% degli americani.

La risposta all’emergenza da parte del governo è stata «giusta» per il 57% degli intervistati . Anche qui l’Italia è metà strada fra i sentimenti di approvazione frequenti in Germania e Olanda da una parte, e di disapprovazione diffusi in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Italiani pessimisti o no?

Covid news. Gli italiani sono più pessimisti, non tanto per il virus in quanto tale ma nella percezione del quadro economico. Il 55% si dichiara preoccupato dalle «difficoltà finanziarie».Una quota molto più alta che in Francia, Gran Bretagna o Polonia e il 42% teme di perdere il lavoro (anche qui, un record).

Il 18% degli italiani e un abitante dell’Italia del Nord su quattro dichiarano di aver conosciuto personalmente qualcuno che è morto di Covid-19.