Il primo ministro Conte afferma che il lockdown non ci sarà: i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute

Covid e Scuola. Secondo quanto riportato da Skynews24, Speranza sembra abbia deciso di dare il via ai test rapidi per le scuole. Conte afferma: “Escludo nuovo lockdown, possibili chiusure mirate”. Vedremo cosa succederà, se saranno utili e aiuteranno a contenere realmente i contagi o serviranno a poco .

Covid nel mondo

Covid e Scuola, tamponi nelle scuole, i dati aggiornati Coronavirus in Italia

In Europa i contagi sono più di 5 milioni; 6mila nuovi casi in Gran Bretagna; allarme in Spagna e Francia. Negli Usa parte la fase 3 della sperimentazione del vaccino. Israele approva lockown ancora più rigido.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 23 settembre, sono 1640 i nuovi casi registrati in un giorno, mentre i tamponi eseguiti sono stati 103.696, uno dei numeri più alti da inizio pandemia. I contagi totali nel nostro Paese sono 302.537 e i decessi 35.758.

Covid e Scuola. I dati del Ministero della salute nelle ultime 24 ore

Covid e Scuola. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si è registrato un lieve aumento nel numero di contagi giornalieri ma a fronte di 103.696 test effettuati (ieri 87.303). Sono 20 i morti, con i decessi totali che arrivano a 35.758.

Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 302.537. I guariti sono 220.665. Le persone in terapia intensiva sono 244 (+5 rispetto a ieri).

I nuovi casi di coronavirus in Italia

I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.640 (contro i 1.392 di ieri), sparsi in tutte le regioni. I nuovi tamponi sono 103.696, mentre ieri erano stati 87.303. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 244 (+5). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l’andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 23 settembre è dello 0,5%

I nuovi casi di coronavirus in Italia. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive al covid sono:

9.104 in Lombardia

2.418 in Piemonte

4.613 in Emilia-Romagna

3.155 in Veneto

6.184 nel Lazio

3.054 in Toscana

1.593 in Liguria

5.067 in Campania

686 nelle Marche

2.222 in Puglia

560 nella Provincia autonoma di Trento

2.412 in Sicilia

710 in Friuli Venezia Giulia

760 in Abruzzo

476 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.745 in Sardegna

468 in Umbria

505 in Calabria

58 in Valle d’Aosta

192 in Basilicata

132 in Molise

I decessi da coronavirus in Italia, salgono le vittime