Coronavirus mondo: l’Oms mette continua ad invitarci a restare in guardia, nel mondo i contagi aumentano

Ultima ora notizie: Roma 21-07-2020 Coronavirus mondo: Malattia da coronavirus (COVID-19) Accanto all’Africa anche il Messico continua a registrare alti livelli di nuovi casi di contagio da Covid-19, parliamo di quasi 350 mila persone. In Messico alcune aree turistiche indietro e hanno riemesso l’obbligo di mascherina. Il virus non risparmia gli Stati Uniti, che restano ancora tra i più colpiti.

CoronaVirus nel mondo: i contagi Covid-19 aumentano, Brasile: superati gli 80 mila morti

In Brasile i dati sono sconcertanti: superati gli 80 mila morti. Esistono circa oltre 14,7 milioni i casi di contagio mondiali secondo i dati della Johns Hopkins University, i decessi totali quasi 610 mila. Solo negli Stati Uniti, che restano il Paese più colpito, i morti sono 140,9 mila su quasi 4 milioni di contagi. Grave la situazione in Brasile (oltre due milioni di casi e ancora in aumento per oltre 80 mila decessi) e India dove i casi sono più di un milione e mezzo.

Malattia da coronavirus (COVID-19) Oms: “Rischio emergenza in Africa”

L’Oms mette in guardia sulla diffusione di Covid 19 in Africa. L’Organizzazione Internazionale per la Sanità ha avvertito che il numero di contagi in aumento in Sudafrica potrebbe essere un “precursore” della diffusione in altre parti del continente.

Coronavirus: Trump le mascherine sono “patriottiche”

Coronavirus: Persino Trump restio alle precauzioni quali la mascherina, all’inizio, ne ha rivalutato la funzione, facendosi vedere sui social come Twetter mentre la indossava ! Il presidente Usa promette di ricominciare i briefing quotidiani e ha twittato una sua foto in mascherina dicendo: “Siamo uniti nello sforzo di sconfiggere l’invisibile virus cinese e molti dicono che indossare la mascherina è patriottico quando non si può mantenere il distanziamento sociale. Non c’è nessuno più patriottico di me, il vostro presidente preferito”.

Covid: Il regno Unito è tra i pochi ad avere notizie confortanti in merito al vaccino

La maggior parte delle prime pagine del Regno Unito questa mattina si concentra sul barlume di speranza presentato dalla ricerca di un potenziale vaccino Covid 19, dal Guardian al Times al The Scotsman.