Non poteva mancare l’ultimo singolo di Baby K ad allietare le nostre giornate estive!

Non è un caso che Baby K sia un’artista molto amata dai giovani, le sue canzoni sono fresche e spensierate, accogliamo con piacere l’ultimo singolo di questa cantante spumeggiante “Non mi basta più”. Resta sicuramente l’ Artista italiana con la “a” maiuscola, dei record e regina dell’urban pop dalle sonorità e dai ritmi internazionali!

Special guest del singolo Chiara Ferragni

“Non mi basta più”, vede come special guest Chiara Ferragni! Il nuovo singolo è scritto da Claudia Nahum, il singolo è concepito dall’artista durante la quarantena, ed è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, una parte di strofa suona così: “Se la felicità / E’ un bicchiere a metà / stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app”.

Un singolo rivolto alle donne: la forza dell’universo femminile è sempre al centro del mondo di Baby K

Alla base di questo progetto discografico, in cui Claudia ha scelto di coinvolgere Chiara, vi è un messaggio potente e positivo basato sulla collaborazione di due self made women che uniscono in maniera del tutto inedita i loro universi di riferimento. “Non mi basta più” è destinato a essere un tormentone estivo di valore anche per i principi espressi nel testo della canzone!Auguri!