Calciomercato Lazio: Luiz Felipe e la SSLazio possibile addio: L’Arsenal in finestra

Luiz Felipe Ramos Marchi, meglio noto come Luiz Felipe (Colina, 22 marzo 1997), è un calciatore brasiliano, difensore della Lazio. Risulta da sempre italiano, ha il passaporto essendo figlio di genitori d’origine italiana, crescendo si è affermato nel mondo del calcio e attualmente gioca nella squadra di calcio della Lazio, tuttavia è ancora in forse il rinnovo nella squadra.

Luiz Felipe Arsenal: la scadenza del contratto è nel 2022 ma i Gunners vanno pressing sul difensore brasiliano

Calciomercato Lazio: l’Arsenal sul difensore Luiz Felipe

Calciomercato Lazio, Luiz Felipe Arsenal: arrivano altre voci di mercato, secondo i Daily Star, sul brasiliano, c’è anche l’Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un giovane e forte difensore, nel mirino anche Koch e Sarr. Il giocatore di Inzaghi è in scadenza nel 2022, da settimane si parla di rinnovo. Per ora nessun incontro con gli agenti.

Luiz Felipe si gode il sole di Ibiza insieme ai compagni Leiva e Correa.

Luis Felipe Arsenal: futuro incerto del difensore corteggiato anche dal Barcellona

Calciomercato Lazio: Qualche mese fa si era registrato l’interesse anche del Barcellona per Luis Felipe. I blaugrana lo avevano messo in lista tra i papabili rinforzi in vista della prossima stagione. Lotito nel caso non fa sconti: per il suo gioiello chiede non meno di 40 milioni di euro. In caso di cessione, il club biancoceleste farebbe una plusvalenza record.

Preso da Tare nella Serie D brasiliana per appena 500mila euro, è cresciuto prima alla Salernitana, poi con Inzaghi. L’obiettivo del ds Tare è quello di farlo rinnovare. Sarà uno dei pilastri della difesa del futuro?