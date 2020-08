News Coronavirus allarme in Italia, salgono i contagi: 463 in un giorno

News Coronavirus Italia: Salgono nuovamente i contagi da corona virus

News Coronavirus: In 24 ore, le cose sono precipitate. I dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di sabato, che fanno salire il totale a 250.566. Numero di vittime al minimo storico dall’inizio dell’epidemia in Italia! In 24 ore – secondo il bollettino del Ministero della Salute – sono due le persone morte in tutto il Paese per il Covid.

Si tratta di un dato che non si registrava dal febbraio scorso. Sabato erano stati segnalati dal bollettino 13 morti. Complessivamente, i decessi dall’inizio dell’epidemia sono 35.205.

Un dato simile sul numero di vittime da Coronavirus non si registrava dallo scorso 21 febbraio

News Coronavirus Italia: salgono i contagi: 463 in un giorno

News Coronavirus Italia: il 21 febbraio si registrarono i primi due decessi di persone positive al virus. Il record per numero di vittime nell’arco di 24 ore è stato invece raggiunto con il bollettino diffuso lo scorso 27 marzo, quando si registrarono 919 morti.

“Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma diversi focolai ben contenuti”, ha spiegato il viceministro Pierpaolo Sileri. Occorre contenere i focolai!

Occorre che non si sviluppino! Il senso di responsabilità deve prevalere.”Nel corso di questi mesi, abbiamo protettto gli altri con mascherina, distanziamento e igiene; la fase di rialzo del virus non sarà una seconda ondata per come l’abbiamo conosciuta a marzo”. Afferma Sileri.