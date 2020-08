Ronald Koeman è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Barcellona

Calciomercato Barcellona Ronald Koeman era il primo della lista in casa Barcellona, oggi è ufficialmente il nuovo allenatore del club catalano. La notizia è stata resa nota dalla stessa società blaugrana tramite i propri canali social.

L’ufficializzazione è arrivata dal sito del club: il contratto che lega il nuovo allenatore Ronald Koeman al Barcellona è con scadenza 30 giugno 2022.

Koeman sarà presentato oggi alle 18 all’Auditori 1899. Prende il posto di Quique Setien, esonerato dopo il finale di stagione deludente.

Calciomercato 2020: Ricordiamo che Koeman ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio a Barcellona come assistente e poi come tecnico della squadra B nel 1998-99. In Spagna ha già allenato il Valencia, condotto al successo nella Coppa del Re. Dal 2018 era il c.t. dell’Olanda.

Il sogno di questo allenatore quindi si sta avverando e non sarà l’unico! Koeman avrà al suo fianco di Ramon Planes, nel ruolo di segretario tecnico, quello che fino a ieri era ricoperto da Eric Abidal, dimessosi nelle ultime ore.

Koeman “ritorna a casa”

Calciomercato: Ricordiamo che il “ritorno a casa”per Koeman, che lascia la nazionale olandese per firmare un contratto fino al 2022 con i blaugrana, raccogliendo così l’eredità di Quique Setién, sarà ufficialmente presentato alla stampa oggi alle 18, con la prima conferenza ufficiale. Questo è il calcio, un mondo imprevedibile di scommesse, vendite e compravendite, dove tutto può succedere.