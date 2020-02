Maria De Filippi sulla diffida della Carlucci

Amici 19 serale – Nella conferenza stampa di presentazione del Serale di Amici 2020, Maria De Filippi parla della diffida arrivata agli avvocati da parte di Milly Carlucci. La stessa, onde evitare ancora polemiche con Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle, ha messo le cose in chiaro.

La moglie di Maurizio Costanzo: “Non inneschiamo un dialogo continuo di confronto con Ballando con le stelle, io non ne posso più. Cercate di misurare le parole, come ho fatto io.” e aggiunge: “Ho letto quello che avete letto voi, quello che ha pubblicato Dagospia. Non ha scritto direttamente a Fascino, ma gli avvocati di Milly hanno scritto a quelli di Mediaset. Lei lo sa meglio di tutti noi se è una diffida, visto che si è rivolta agli avvocati”.

La conduttrice di Amici 2020, Maria De Filippi, ricostruendo quanto accaduto con la Carlucci: “Milly mi ha invitato a Ballando? Io non avevo ricevuto alcun invito, lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo. Non era mai arrivato un invito”. La De Filippi con tono chiarificatore, aggiunge: “Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere. Sono stata io a dirle mi dicono di Ballando con le stelle, ecc ecc’, io non ho ricevuta nessuna telefonata”.

Maria De Filippi sui gossip sui social: “Non ho mai avuto l’ossessione dei social. Non ho mai pensato di fare trasmissioni che andassero forte sui social. Non ho mai chiesto e mai lo farò di spingere i contenuti social dei miei programmi. Non mi vanto mai di quanto è social un mio programma; non mi appartiene.

“Noi cerchiamo di fare programmi ben fatti, punto. Non ho mai segnalato i picchi, non ho mai parlato di ascolti in una delle mie puntate. Poi si rivolge alle riviste che parlano di costume e società che trattano in particolar modo il gossip: “Forse ho sbagliato a non menare qualcuno che pubblica le curve”.