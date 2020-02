Keanu Reeves, il vero (e forse unico) gentleman di Hollywood, è il protagonista della rassegna «Keanu Reeves Legend», in onda in prima serata alle ore 21,15 sul “20”, da giovedì 27 febbraio 2020, per otto appuntamenti imperdibili «Keanu Reeves Legend»

Titoli leggendari, dalla venerata trilogia di Matrix (in attesa del quarto capitolo, nelle sale nel 2021) a L’avvocato del Diavolo. L’attore oggi vive un sorprendente boost di popolarità e coolness, circostanza frutto dei film girati (come John Wick) e perché Keanu Reeves è riconosciuto come una delle star di più gentili e disponibili, sia nella vita quotidiana che nel rapporto coi fan.

Un periodo d’oro per il mitico Neo, che in passato ha vissuto momenti terribili (i genitori divorziati, la dislessia, le difficoltà a scuola, la perdita dell’amico River Phoenix, la morte prima della figlia e poi della ex compagna, un grave incidente con la moto, la leucemia dell’amata sorella) e che la rete diretta da Marco Costa intende sottolineare con un ciclo di film ad hoc.

Il debutto di Keanu Reeves Legend è con il cult L’avvocato del Diavolo, dove l’attore è un legale senza scrupoli chiamato a lavorare nello studio diretto da John Milton/Satana, interpretato da un mirabile Al Pacino.

Alcune scene della pellicola, che ha incassato 152.944.660.00 dollari a fronte di un costo di 57.000.000 sono state girate nell’appartamento newyorchese di Donald Trump. Ciliegina sulla torta, sigla finale con Paint It Black dei Rolling Stones.

27 febbraio – L’avvocato del Diavolo di Taylor Hackford, con Reeves, Pacino, Charlize Theron.

5 marzo – Constantine di Francis Lawrence, con Reeves, Rachel Weisz, Shia La Beouf, Tilda Swinton.

12 marzo Johnny Mnemonic di Robert Longo, con Reeves, Takeshi Kitano, Ice-T, Dolf Lundgren, Udo Kier.

19 marzo Matrix di Andy e Larry Wachowski, con Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss.

26 marzo Matrix Reloaded di Andy e Larry Wachowski, con Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss.

2 aprile Matrix Revolutions di Andy e Larry Wachowski, con Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss.

9 aprile Le riserve di Howard Deutch, con Reeves, Gene Hackman, Rhys Ifans, Jack Warden, Jon Favreau.