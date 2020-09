Caterina Balivo e il suo desiderio più grande: “Vorrei vivere così per sempre”così scrive su Instagram!

Caterina Balivo sui social condivide i suoi pensieri e in particolare sul suo profilo Instagram descrive i suoi stati d’animo, in gran parte dei momenti della sua giornata: Da quelli più significativi agli eventi meno importanti. Una posa in costume in riva al mare, un tramonto sullo sfondo, sono questi i soggetti scattati nella foto, la semplicità!Caterina ama la semplicità e quello che vorrebbe è proprio il contatto con la natura. Sotto la foto incriminata, commenta:“Vorrei vivere così per sempre”“Rende l’idea?“. In pochissimo tempo una pioggia di like e numerosi commenti di apprezzamento sono piovuti sul post ma anche qualche domanda, da parte dei più curiosi, sul suo futuro lavorativo in televisione.

Balivo e lavoro: su Instagram i fan le chiedono quando tornerà in tv

Caterina riceve molti commenti dai suoi fan che le scrivono: “Torna in tv!”

“So che c’è un trend su Instagram che ad accompagnare questa foto prevederebbe una frase filosofica, magari con spunti di riflessione antropologica” ha scritto Caterina Balivo come didascalia, spiritosa come sempre e spontanea commentando la foto postata, del tramonto.Cosa avrà risposto ai suoi fan in merito al suo prossimo programma tv?Se la risposta non non dovesse arrivare, almeno sappiamo il perchè! Ora l’attenzione di Caterina è rivolta verso la vacanza e verso la famiglia.