Regina dell’estate 2020 Belen Rodriguez !

Belen Rodriguez non perde il suo primato come regina del gossip, nonchè l’essere l’interesse della cronaca rosa! La showgirl sta cercando di viversi la sua estate e le sue vacanze prima di tornare al lavoro, insieme a lei suo figlio Santiago e anche una nuova passione resa nota in questi giorni. Stiamo parlando dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi con cui avrebbe un flirt.

Ma l’outfit da capogiro quanto costa?

I momenti di relax di Belen sono ben rintraccaibili anche dal suo profilo Instagram dove pubblica scatti sulle sue giornate divertendosi a provocare le reazioni dei followers. Proprio parlando di social, tra gite in barca e feste lussuose Belen Rodriguez in questi giorni ha pubblicato un post che ha scatenato alcuni commenti critici. La sua esuberanza non ha limiti, è una influencer perfetta dal momento che sperimenta spesso oggetti di lusso!

Belen influencer? Certo che si!

La bellissima showgirl, (di nuovo innamorata) che è anche un’abile influencer, è apparsa in uno scatto con un completo bianco con ricami floreali decisamente in stile bohèmien. Un outfit da capogiro, top e gonna con fiori di Tory Burch, del valore di oltre 2000 euro, a cui l’ex moglie di Stefano de Martino ha dato un valore aggiunto. Vedremo quanto questa nuova coppia durerà, regali a parte!Auguri ragazzi !