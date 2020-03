Notizie ultima ora, Amici Serale gossip, Valentin amici video

Amici serale gossip dopo i video. Continuano le polemiche per l’allontanamento di Valentin dal serale di Amici 2020. La reazione di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, ha giustamente difeso la serietà del programma, ma è stata oggetto di diverse critiche piovute sui social. Per i fan l’atteggiamento della padrona di casa è stato definito autoritario e prevaricatore. La situazione del ballerino, molto amato dal pubblico, sembra complicarsi, dopo la pubblicazione di alcuni video che mostrano i comportamenti indisciplinati di Valentin all’interno della scuola.

Valentin: ecco cosa pensano i fan, tuona il gossip

Valentin Amici video, il ballerino tuona su Amici. “Meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti” scrive sul suo profilo Instagram, replicando alle provocazioni. Il calore dei fan non tarda ad arrivare. “Come darti torto, essere se stessi paga sempre anche se a volte può sembrare il contrario.”, “Ma come faceva a vincere se c’è Nicolai raccomandato.”, “Non l’avrebbero mai fatto vincere, non era abbastanza raccomandato”.

Staremo a vedere se Maria De Filippi tornerà di nuovo sull’argomento Valentin nella semifinale del serale che andrà in onda venerdì 27 marzo 2020. Intanto Javier e Nicolai si preparano per una nuova avvincente sfida. Chi vincerà tra i due promettenti ballerini?