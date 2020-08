Sammy Hassan protagonista per definizione del trono classico della stagione appena terminata del dating di Maria De Filippi è di nuovo al centro del Gossip

Gossip: Sammy Hassan corteggiatore del trono classico 2020 e scelta della tronista romana Giovanna Abate. I due sono stati da subito al centro dei gossip. Dopo la scelta avvenuta intorno ai primi di giugno qualcosa però non è andato per il verso giusto la coppia che tanto è stata amata si è separata. Molte sono state le indiscrezioni ed i rumors sulle possibili cause ma ancora nulla è certo.

Quello di cui siamo sicuri è che i due non sono più una coppia. L’ultima l’indiscrezione su Sammy Hassan vede un riavvicinamento con Elena.

Uomini e Donne, Sammy: ritorno di fiamma con la moglie Elena

Ritorno di fiamma per l’ex Uomini e Donne

Come appena affermato i rumors dell’ultimo momento insinuano un probabile ritorno di fiamma tra Sammy Hassan e l’ex moglie Elena Cat. Quest’ultima si era espressa proprio tempo fa sulla fine della relazione fra Sammy e Giovanna. Da dove partono i rumors? L’ex corteggiatore sarebbe stato sorpreso in vacanza con l’ex moglie.

Fra di loro si è riaccesa la scintilla oppure specchietto per le allodole? In tutto questo l’ex tronista come avrà preso la notizia?