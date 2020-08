Un anno fa moriva di cancro Nadia Toffa, La Iena, giornalista e donna amatissima dagli italiani

La iena, la donna, la giornalista più amata dagli italiani dopo una lunghissima guerra contro il cancro si spegneva il 13 agosto del 2019. Nadia ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche nel cuore di tutta Italia. La “Guerriera” così l’hanno ricordata in molti. Sempre sorridente non ha perso mai la speranza ha combattuto sino alla fine senza perdere mai la speranza. Un vero e proprio esempio per tutti.

Ha condiviso la sua malattia ed il suo calvario con tutti anche se sofferente ha sempre cercato di infondere speranza e gioia. Alla fine il tumore ha vinto su di lei, Davide Parenti la ricorda così: “Era innamorata del suo lavoro, è sempre con noi”.

Il 13 Agosto 2019 moriva Nadia Toffa a un anno dalla sua morte Le iene la ricordano così…

Il 13 agosto di un anno fa Nadia Toffa ci lasciava. Una morte che ha sconvolto davvero tutta Italia, Nadia era riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani grandi e piccini. I suoi colleghi del programma che l’ha resa nota “Le Iene” hanno deciso di ricordarla con una serata su Italia 1 in suo onore.

“Le iene per Nadia” andrà in onda su Italia 1 in prima serata

“Le iene per Nadia” andrà in onda su Italia 1 il 13 agosto in prima serata. Un programma tutto sulla giornalista dalle sue prime apparizioni sino all’ultima al servizio sull’Ilva di Taranto all’inchiesta sulla Terra dei fuochi, alla dedica di Lorenzo Jovanotti durante il concerto.