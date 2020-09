Uomini e Donne: Nicola e Valentina il ballo della gelosia

Puntata di inizio stagione oggi per il dating “Uomini e Donne” che non ha deluso le aspettative dei fan del programma concedendo forti emozioni e scoop esilaranti ai telespettatori

Uomini e Donne: studio completamente rinnovato, misure anti Covid inserite, i due pilastri del dating, Tina Cipollari e Gianni Sperti, sempre presenti e la padrona di casa Maria De Filippi hanno dato inizio alla nuova stagione del programma di Canale 5 “Uomini e Donne“. La puntata che già si preannunciava scoppiettante non ha deluso i suoi telespettatori e ha regalato emozioni e scoop da prima pagina. Maria, la padrona di casa, dopo aver salutato la storica coppia di opinionisti del programma televisivo pomeridiasno ha fatto vedere le migliorie apportate allo studio di UeD e poi è passata ad uno degli argomenti roventi che vede ancora protagonista Gemma Galgani.

La dama torinese infatti ha deciso a Luglio di sottoporsi ad un intervento di Lifting facciale, forse per conquistare il suo giovane cavaliere???? Dopo la “passerella” da primadonna Gemma ha dovuto affrontare subito il primo attacco dalla sua acerrima nemica Tina, ma gli animi si sono scaldati con l’ingresso in studio di Nicola Vivarelli (Sirius).

UeD: scontro tra Gemma e Nicola per il ballo della gelosia con Valentina

uomini e donne

Ued News: Appena entrato in studio Nicola viene subito attaccato da Gemma la quale si lamenta per non essere stata nemmeno degnato di uno sguardo. Bisogna precisare che durante la stagione estiva i due si sono molto allontanati ed oggi in studio pare proprio abbiano deciso di non frequentarsi più. In studio gli animi si sono scaldati tanto da far affermare ad entrambi di non voler ballare insieme.

A giovare della situazione è Valentina Autiero, la quale da sempre colpita dalla bellezza di Nicola lo invita a ballare. I due si accingono a ballare sotto gli occhi gelosi di Gemma. Di certo questo non li avrà fatti riavvicinare, per sapere come andrà a fibire non ci resta che continuare a seguire il dating!!!!!

Ued: Maria De Filippi presenta i tre “aspiranti” tronisti uomini del trono Classico

Uomini e Donne: sul finire della puntata, Maria, fa entrare in studio i tre aspiranti tronisti uomini e li presenta: “Davide, Gianluca e Blanda”. A scegliere chi dei tre salirà sul trono sarà proprio il pubblico esprimendo la propria preferenza sul sito di WittyTv dopo aver visionato anche i video di presentazione.

Davide, 25 anni ristoratore di Gallipoli, ha un cognome pesante Donadei e durante il provino ha dichiarato:”Ho mio padre alle spalle che comunque ha fatto una sua scelta di vita, è stata una persona che ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine, quindi questa cosa ha fatto sì che la mia immagine fosse sporcata un po’. Mamma ha fatto da papà e da mamma. Vorrei avere dei figli ma non so come sarei come padre non avendolo avuto“.

Gianluca De Matteis, 30 anni fisioterapista, invece ha detto di se:”Pratico il surf, vado in moto e mi piace moltissimo recitare” Infine Blanda Davide, 27 anni operaio di Novara.