La nuova stagione di Uomini e Donne, il dating di Maria De Filippi, da oggi di nuovo in onda. Protagonista ancora una volta Gemma Galgani

Oggi torna, dopo la pausa estiva, l’appuntamento su Canale 5 con la nuova stagione di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. I fan del programma sono già in trepidazione e cercano disperatamente sui social e sul web qualche scoop in merito. Ad aumentare l’ansia e la curiosità ci ha messo lo zampino dama Gemma. Quest’ultima dopo aver concluso la sua frequentazione con il giovane Nicola Vivarelli, alias Sirius, a luglio ha deciso di coccolarsi e di regalarsi un bel lifting facciale per ripresentarsi aleglio al dating. Come reagirà la sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari, in merito?

Uomini e Donne nuova stagione: Gemma Galgani scopre il nuovo volto

Anticipazioni della puntata di oggi

Molte le attese per la messa in onda di oggi della puntata di ripresa del dating. Un programma quello della puntata di oggi davvero elettrizzante. In primis lo scontro tra Dama Gemma e Nicola, quest’ultimo infatti sembra non aver preso bene la rottura voluta da Gemma. A seguire la coppia, ormai ex coppia, più seguita sui social Giovanna Abate e Sammy Hassan, L’Abate ha dichiarato di essere pronta a scagliarsi contro Sammy il quale , secondo lei, l’ha soltanto usate per arrivare alla celebrità. Infine da non dimenticare Pamela Barretta ed Enzo Capo. Insomma tre scontri fra ex coppie davvero imperdibili!!!! Puntata rovente in arrivo!