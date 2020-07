UeD, Giovanna e Sammy vacanze separate: si sono lasciati?

Estate 2020: Giovanna Abate e Sammy Hassan, la loro storia d’amore nata sotto i riflettori dello studio di Uomini e Donne, sopravvissuta alla quarantena anche se non indenne sembra proprio esser arrivata al capolinea. Dopo la scelta in studio di Giovanna circa un mese fa, che ha fatto sospirare e commuovere i fan del dating, sembra che la coppia stia per scoppiarsi.

E’ già da qualche settimana che gossip e pettegolezzi hanno messo Sammy e l’Abate al centro della loro attenzione. All’inizio sembrava trattarsi solo di una crisi passeggera di una piccola pausa di riflessione ecco, ma di poche ora fa la notizia che fa pensare al peggio.

Giovanna e Sammy “Vacanze separate” per la coppia più chiacchierata di Uomini e Donne.

Estate 2020: Giovanna e Sammy si sono lasciati? Lei sotto il sole dell’Argentario in compagnia dei suoi amici lui nella capitale della movida, Milano, impegnatissimo nel suo lavoro di vocalist. Separati per le vacanze o separati nella vita? Questo ancora non si sa entrambi hanno deciso di mantenere il silenzio sulla situazione.

Giovanna tra un bagno nelle magnifiche acque dell’Argentario e l’altro posta messaggi criptati come: “Non importa quanto sia durata la tempesta, l’importante è che il sole sia ritornato” che fanno pensare che presto l’ex tronista romperà il silenzio sulla sua relazione con Sammy Hassan.

Quest’ultimo sempre alle prese con il suo lavoro si diverte in compagnia dei suoi amici che ultimamente lo hanno sorpreso durante una serata omaggiandolo di una torta con su scritta quella che ormai è diventata la sua frase: “Hello, my friends“.