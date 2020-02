UeD Over News in onda oggi

UeD news anticipazioni di oggi in onda over news: 26 febbraio 2020. Oggi in onda su Canale 5 la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La nuova puntata di UeD news riprenderà dal modenese Samuel Baiocchi e Alessia. Dopo l’ennesimo litigio, Samuel vuole interrompere i rapporti con Alessia.

UeD anticipazioni – Maria De Filippi inviterà in studio Valentina Autiero che già ha liquidato due corteggiatori e vuole puntare su Andrea, che è arrivato a Uominie Donne per Veronica Ursida. Le anticipazioni del trono over: ritorno in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche loro ai ferri corti.

UeDonne anticipazioni di oggi: Over News

UeD News di oggi

UeD Over – Poi sarà la volta di Marcello e Anna Maria ( delusa) protagonisti di un momento alla 50 sfumature di grigio. La coppia sarà criticata da Gianni Sperti: “Non credo che Anna Maria si comporti così con tutti gli uomi che incontra”. In studio anche Barbara De Santi.