Pomeriggio 5 a Barbara D’Urso le scappa un particolare della sua vita privata

Gossip Tv – Barbara D’Urso apre la puntata di ieri 12 maggio 2020 con un sorriso smagliante. Sorriso il suo che ogni giorno entra nelle case degli italiani dicendo: “Orgogliosamente noi di Pomeriggio 5 siamo qui anche oggi per bere insieme a voi il caffeuccio”. Durante questo periodo di lockdown, Barbara ha sempre tenuto aggiornato il pubblico sulla situazione attuale circa l’emergenza nazionale causata dal Covid-19, numeri di contagi, vittime, avanzamenti scientifici. Anche nella puntata di ieri ha continuato la sua missione informativa, fino a quando non s’è tradita.

Barbara D’Urso durante la trasmissione tocca un’argomento “bollente” ovvero l’estate 2020. In queste settimane se ne sta parlando molto, condividere l’estate, il mare e le spiagge con il Coronavirus non è semplice.

Pomeriggio 5, Barbara e la confessione inaspettata

Pomeriggio 5 – Barbara D’Urso

Gossip TV – A Pomeriggio 5 in collegamento con uno stabilimento balneare Barbara spiega al pubblico a casa le nuove norme per andare in spiaggia. Proprio durante il collegamento arriva la confessione inaspettata della conduttrice televisiva partenopea: “Se io vengo al mare con il mio fidanzato, che non ho, come sapete, quindi diciamo: se vengo con i miei figli, è chiaro che non devo stare a due metri da loro”.

Queste parole della D’Urso hanno dato inizio al gossip. la domanda è banale, ma ce poniamo un po’ tutti: Barbara D’Urso è single? Il pettegolezzo in questi giorni in realtà sono mossi dall’improvviso rientro in scena di Alberto Mezzetti, conosciuto meglio come Tarzan ex Grande Fratello 2018, che torna a parlare della conduttrice.