Non è detto che dietro la maschera dell’Alchimista, potrebbe celarsi il volto di Manuel Galiano

Al centro di molti gossip in queste ultime ore, il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, conosciuto con il nome dell’Alchimista. Le indiscrezioni, sulla possibile identità del misterioso corteggiatore, hanno preso piede, quando Manuel Galiano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con un gruppo di persone, tutti con indosso la famigerata maschera.

L’influencer, senza peli sulla lingua, Deianira Marzano, esplode sui social: “Se sei davvero tu, come al solito dimostreresti la tua grande intelligenza nel farti sgamare…”, e continua “Accattone che si vuole infilare ovunque per far parlare di lui e per far credere che sia L’Alchimista“, conclude affermando: “Se non erro ieri Maria ha detto che non è una persona conosciuta…” .

Uomini e donne: ecco chi è l’alchimista. i fan più accaniti, hanno un’altra idea sull’identità del corteggiatore misterioso

Uomini e Donne: Ecco chi è l’alchimista Manuel Galiano

Frai i rumors per l’identità del misterioso corteggiatore, c’è n’è un altro che inizia a farsi strada fra i fan più accaniti e non solo. E se dietro la maschera, invece, si celasse il volto di Alessandro Graziani, che per conquistare la sua bella tronista, Giovanna Abate, si fosse messo d’accordo con la redazione ed avesse architettato tutto?