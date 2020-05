Caterina Balivo durante l’intervista a Cristina D’Avena commette una gaffe, poi la rivelazione amorosa

Caterina Balivo a Vieni da Me, ospita l’amatissima Cristina D’Avena, voce indiscussa di tutte le sigle dei cartoni animati degli anni 80-90. La D’Avena iniziò la sua carriera allo Zecchino d’Oro con Il Walzer del Moscerino e da lì fu tutto un crescendo. Durante l’intervista, Caterina Balivo fa un tuffo nel passato e ricorda il cartone animato che tanto amava e guardava da bambina: “Occhi di Gatto” e chiede così alla regia di mandare in onda la sigla.

A quel punto, senza pensarci due volte, la conduttrice esclama: “Quella sigla è h*t. Io ho rivisto il cartone animato e queste ragazzine erano tutte fasciate con il s*no a punto e il sedere alto come le Kardashian”.

Cristina D’Avena rivelazione sentimentale a Vieni da Me

Cristina D’Avena da Caterina Balivo a Vieni da Me

La D’Avena, pronta, risponde: “eravamo già avanti”. La gaffe della Balivo ha fatto il giro del web e sui social il pubblico ha appoggiato l’affermazione della conduttrice dichiarando unici ed inimitabili quei cartoni animati.

L’intervista, fra sorrisi e malinconie per i tempi andati, va avanti e Caterina cerca di scoprire qualcosa in più sulla vita privata della D’Avena. Non ci mette molto a farle confessare: “Sono stata innamorata persa di un ragazzo di nome Gianluca che non mi ha mai considerata. Adesso sono fidanzata da qualche annetto”.