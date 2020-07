Sossio Aruta, futuro sposo di Ursula Bennardo, ha rivelato vari retroscena sul loro fidanzamento e ha anche fatto appello a Maria De Filippi

Sono passati pochi mesi dal fidanzamento di Sossio Aruta e Ursula Bennardo al dating Uomini e Donne di Maria De Filippi. Oggi Sossio, intervistato dal magazine Di Piú, ha raccontato l’evolversi della loro vita di coppia e il Battesimo di Bianca. Ma non è tutto: l’ex cavaliere, in vista del matrimonio con Ursula, ha fatto un’importante richiesta a Maria De Filippi.

Sossio su Ursula: “litighiamo ancora“

Tra le tante rivelazioni fornite da Sossio Aruta, una riguarda proprio la sua compagna Ursula Bennardo. Pensando alla sua metà, Aruta confessa: “Ogni tanto litighiamo ancora, ma solo le coppie che hanno smesso di amarsi non litigano più“. Ma poi prosegue così: “basta comunque un sorriso di Bianca per aiutarci a far pace“. La piccola, recentemente, ha anche ricevuto il Battesimo. Aruta ha descritto la cerimonia molto intima e senza Vip (come desiderato dalla coppia), ad esclusione di Riccardo Guarnieri “che abita vicino casa ed è diventato quasi un parente. Era solo perché si è lasciato con Ida“. Durante la stessa intervista, l’ex calciatore ha voluto anche parlare di Maria De Filippi, alla quale ha espresso tutta la sua gratitudine, a tal proposito, vediamo cosa le ha chiesto.

Maria De Filippi testimone di nozze?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo convoleranno presto a nozze. Indimenticabile la plateale e romantica proposta di matrimonio che il cavaliere fece alla dama durante la puntata di Uomini e Donne Over. Proprio riguardo alla conduttrice del dating, Sossio, in segno di gratitudine per averlo fatto partecipare al programma in cui ha incontrato l’amore della sua vita, chiede alla De Filippi: “vorrei che accettasse di essere, quando sarà il momento, la mia testimone di nozze“.