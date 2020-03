Gossip Uomini e Donne Leonardo Greco figlia: la dedica d’amore a Sofia

Notizie ultima ora Leonardo Greco gossip Uomini e Donne. Messaggio d’amore alla figlia Sofia da parte del suo papà. L’incubo è finito per l’ex tronista, risultato positivo al Coronavirus. Dopo il ricovero in ospedale, è finalmente tornato a casa. A prendersi cura di lui, in questo periodo di convalescenza, è la sua nuova fidanzata Cinzia Meroni. Dopo questa terribile esperienza, Greco ritrova gli affetti delle persone a lui care, che in questo periodo non ha potuto avere al suo fianco. Il pensiero più grande, in queste ore, è per la figlia Sofia, nata nel 2008 da un matrimonio finito male, alla quale Leonardo ha voluto mandare un messaggio pieno di amore e di speranza.

Dopo la brutta esperienza in seguito all’infezione da Coronavirus, Leonardo, tornato a casa, pensa alle persone care, in particolare alla figlia Sofia, alla quale ha voluto mandare un commovente messaggio su Instagram. “È il periodo più particolare della mia vita. So che dopo questo niente per me sarà più uguale. È quasi un mese che non ti vedo, per via di quello che mi è successo. E tu sei in un momento di crescita adolescenziale. Vorrei starti più vicino ma non posso. Ma non c’è giorno dove non ti rompo le scatole per farti capire quanto è importante il nostro rapporto e quanto papà ti ama. So che leggerai Ciao Sofy” recita la didascalia alla foto che ritrae Greco accanto a Sofia.

I fan commentano con parole di speranza e di coraggio. “Ritroverà un papà ancora più forte”, “Che bella dedica d’amore a tua figlia. Sicuramente lo leggerà e ti amerà ancora di più per lo splendido padre che sei”, “Presto starete insieme di nuovo”. Attraverso le terribili esperienze, come quella capitata a Leonardo, si rivalutano ancora di più gli affetti. Ora Greco è pronto ad amare ancora di più la vita e le persone che lo circondano.