Il leggendario n. 10 Francesco Totti raccoglie una Challenge

Notizie Ultima Ora – Anche l’ex n.10 e leggendario capitano della a.s.Roma 1927 Totti scende in campo per combattere il coronavirus. Totti raccoglie una Challenge e palleggia con un rotolo di carta igienica per beneficenza. Stavolta scende in campo campo per aiutare gli ospedali italiani in questo momento di emergenza sanitaria nazionale dovuta all’emergenza coronavirus.



Totti… #distantimauniti … Un assist per sconfiggere il coronavirus

Totti raccoglie la SFIDA e palleggia per beneficenza

Notizie Ultima Ora – L’ex capitano giallorosso Francesco Totti si è cimentato nella sfida del palleggio con un rotolo di carta igienica, iniziativa di beneficenza per aiutare le strutture sanitarie del nostro Paese.

Francesco Totti:“Aiutare chi sta aiutando”

Totti ha raccolto la Challenge lanciata da Stephan El Shaarawy, postando sui social il video mentre palleggia…palleggia…palleggia…. e l’ex n.10 giallorosso arrivato ad un certo punto si ferma e dice: “Mi fermo altrimenti arriviamo a domani”. Finita la Challenge, Totti ha sfidato altri campioni: Candela, Vieri e Di Vaio, ricordando la finalità dell’iniziativa: “Aiutare chi sta aiutando”.