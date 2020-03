Ultime notizie Uomini e Donne: Giulio e Giulia tornano negli studi di Maria De Filippi – La reazione di Giovanna Abate e il dubbio di Gianni Sperti

Uomini e Donne ultime notizie – Giulio e Giulia, a un mese dalla scelta, sono tornati negli studi di Canale 5, ospiti di Maria De Filippi, nella puntata di oggi, martedì 10 marzo 2020, per raccontare come procede la loro storia d’amore. La coppia non elemosina abbracci, tutto questo davanti agli occhi infastiditi di Giovanna Abate, ex corteggiatrice del tronista, oggi sul trono in cerca della persona giusta. Com’è andato il confronto tra Giulio e Giovanna? La nuova tronista di Uomini e Donne avrà messo da parte i rancori?

Giulio e Giulia Uomini e Donne ultime notizie

Tra Giovanna e Giulio il confronto non è affatto andato bene. La nuova tronista di Uomini e Donne gli rimprovera il fatto di averla usata. Giulio non è riuscito ad affrontare con savoir fair la situazione. Anzi, la accusa di non riuscire a comportarsi in maniera adeguata. L’astio della Abate nei confronti di Raselli resta.

“Ciao cari” Giovanna Abate saluta Giulio e Giulia – Uomini e Donne ultime notizie

La coppia Raselli-D’Urso, entrata in studio mano nella mano, viene accolta con freddezza anche dal pubblico. Giulio e Giulia, dopo aver salutato Maria De Filippi, gli opinionisti e i tronisti, si accomodano tra il pubblico. Giovanna Abate, nel frattempo, ha manifestato tutta la sua insofferenza nei confronti degli ospiti. A denti stretti e stampandosi in faccia un sorriso palesemente finto, si è vista costretta a ricambiare i saluti della coppia. “Ciao cari!” ha esordito ironica la tronista in carica, scatenando la risata fragorosa di Gianni Sperti.

Maria De Filippi, vista la situazione, cerca di correre ai ripari chiedendo a Giulio Raselli e Giulia D’Urso come procedesse la loro storia d’amore. La coppia ha raccontato che a breve avrebbe iniziato la convivenza. Giulio ha conosciuto la famiglia della sua fidanzata e lei si è trasferita nel paese di lui, dove hanno affittato una casa per iniziare a vivere insieme.

“Maria, fateci una foto”, esclama Giovanna, con sarcasmo. “Immagino il quadretto che si vede da casa”, incalza Gianni Sperti. L’opinionista ha manifestato un forte scetticismo sul comportamento della coppia che si è scelta in pochissimo tempo. Non ha apprezzato, inoltre, la velocità con cui i due piccioncini hanno parlato di convivenza, lasciando passare il dubbio che i due si conoscessero già da prima.