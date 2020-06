Continuano ad uscire allo scoperto le coppie di Temptation Island 7. Valeria e Ciavy si presentano ma sembrano essere già in crisi

Coppie Nip Temptation Island – nuove rivelazioni giungono da Canale 5. La rete Mediaset da mesi è in pieno fermento per la settima edizione di Temptation Island. Cosa ha svelato oggi la produzione dell’amatissimo show di Filippo Bisciglia?

Le news riguardano un’altra coppia concorrente. Nel video promo mandato da Canale 5, si presentano Valeria e Ciavy, due personaggi non famosi che stanno già facendo commuovere i fan del reality prima ancora che esso abbia inizio.

Valeria e Ciavy sono già in crisi

Coppie Nip Temptation Island – Valeria, 27 anni e Ciavy, 35 anni approdano al reality dopo 4 anni di fidanzamento. Ma, già dall’inizio, i due sembrano avere idee discordanti sulla loro storia d’amore. Lei vorrebbe andare a vivere con lui, ma il fidanzato sembra tergiversare.

Come afferma lo stesso Ciavy: “ogni tanto mi invento una scusa”. Dalla loro presentazione Valeria e Ciavy sembrano essere agli albori di una crisi. Ad accendere il sospetto è la dichiarazione di lei: “lui vuole la sua libertà, però nel frattempo mi priva della mia”. Subito dopo, la risposta del fidanzato fa scoppiare in lacrime Valeria durante le riprese del promo del reality. Cosa pensa Ciavy sulla loro relazione?

Valeria in lacrime davanti alle telecamere

“Partecipo a Temptation Island per capire se veramente sono innamorato di lei. Le tentazioni saranno tante, quindi potrei sbagliare“. Questa affermazione di Ciavy ferisce Valeria, che scoppia in lacrime davanti alle telecamere del. Con la voce rotta dal pianto, la concorrente femminile del reality confessa: “lui per me è tutto! Quindi vorrei che ritorniamo quelli che eravamo prima”.

A quanto pare, lei non ha il carattere di Annamaria (altra concorrente Nip presentata si poco prima). Inoltre è certo che i due non partiranno col piede giusto, visto che ancor prima di entrare nel reality, evidentemente qualcosa tra loro non funziona. C’è la faranno a superare gli ostacoli della trasmissione visto che partiranno svantaggiati? Non resta che aspettare l’inizio dello show.