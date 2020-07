Nella seconda puntata di Temptation Island la crisi incombe sulle coppie compresi i Vip Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lui é furioso

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island scoppiettante esattamente come previsto. Valeria e Ciavy, Andrea ed Annamaria, Sofia e Alessandro e non è da meno la coppia Nazzaro Amoruso. Proprio quest’ultima coppia che non sembrava temere il reality ieri ha avuto un cambiamento di rotta a seguito di un comportamento scioccante da parte della Nazzaro nei confronti di un tentatore.

Manila paga pegno e Amoruso resta scioccato

Nella seconda puntata di Temptation Island, durante il falò dei fidanzati, Lorenzo Amoruso, assiste alla messa in onda di un RVM a sua detta deludente. Nel video vede la sua fidanzata Manila Nazzaro che giocando allo storico gioco di “Obbligo o Verità” lecca il volto di un tentatore. Deluso ed arrabbiato con la sua compagna Amoruso dichiara: “E che è? Voglio vedere dove arriva. Pensa di fare la deficiente con me? Quanto le piace raccontare cagate”.

“Ci dobbiamo svegliare”

Poi ancora infuriato per l’accaduto, il fidanzato Amoruso, confessa: “Che giochi di me…ci dobbiamo svegliare. Stiamo facendo la parte dei signori” riferendosi al gruppo di fidanzati. Come andrà a finire? Non resta che aspettare i prossimi risvolti del reality.