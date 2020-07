Marco Coruzzi, Platinette, intervistato dal settimanale Dipiù dice la sua sul conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino.

Marco Coruzzi, Platinette, opinionista di Marco Liorni, durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, dice la sua su Stefano de Martino, ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez e conduttore di Made in Sud. E’ proprio su quest’ultima veste che Platinette si esprime dichiarando il suo giudizio.

Coruzzi sul conduttore campano

Platinette ha espresso il suo giudizio sul conduttore del varietà comico, Stefano De Martino (molto stimato anche da Mara Venier). Quest’ultimo sta vivendo un periodo d’oro lavorativamente parlando, ricco di soddisfazioni, Coruzzi ha dichiarato sul conduttore:”Ormai è un conduttore completo…Sbaraglia tutte le aspettative e fa il padrone di casa in questo spettacolo divertente di Rai2…“.

A proposito di Made in Sud

Coruzzi ha poi voluto esprimere la sua opinione sul programma della Tv nazionale affermando: “Il programma di Rai2 è uno spettacolo congegnato bene e divertente, guidato da un conduttore ormai completo che canta e e duetta con la dotatissima Fatima Trotta“. Poi Platinette aggiunge: “Made in Sud, nei temi e nei testi, tratta anche argomenti seri come, per esempio, il Coronavirus, argomenti che nella realtà portano solo tristezza…“.