Beppe Convertini e Anna Falchi ospitano in studio Annalisa Minetti e Andrea Vianello

Nella puntata di oggi di C’è tempo per… si parla di coraggio. I padroni di casa Anna Falchi e Beppe Convertini ospitano in studio Andrea Vianello e Annalisa Minetti. Gli ospiti sono entrambi testimonial di coraggio estremo date le loro esperienze di vita. Il primo è intervenuto per testimoniare il suo coraggio di ricominciare dopo il brutto incidente, la cantautrice, invece, per ripercorrere la sua carriera da vera eroina.

Una piccola gaffe“Annalisa, noi ci conosciamo da tanto tempo, io ho avuto anche il piacere di sposarti” ha dichiarato Beppe Convertino senza pensarci troppo su.

Annnalisa Minetti ha raccontato ai padroni di casa e ai telespettatori le sue incredibili avventure ma soprattutto le sue rivincite dopo l’incidente, tra queste il matrimonio. E’ stato Beppe Convertini a ricordarle di aver celebrato le sue nozze: “Annalisa, noi ci conosciamo da tanto tempo, io ho avuto anche il piacere di sposarti” ha dichiarato il conduttore senza pensarci troppo su.

Annalisa Minetti, Lui: “Non è andata in porto”

“Sposare nel senso che ho celebrato le nozze” ha chiarito Beppe Convertini dopo la domanda di Annalisa Minetti. Il conduttore ha poi continuato ironizzando ancora sulla questione: “Avrei avuto il piacere di sposarti ma non è andata in porto”. Dopo l’ennesima battuta la collega Anna Falchi è intervenuta dicendo: “Era già sposata“. Simpatica gag! Tema piuttosto importante e delicato quello trattato oggi C’è tempo per…